وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل حالات لسع ببعوضة النمر في 2019

أكد المدير العام للوقاية بوزارة الصحة الدكتور جمال فورارهذا الأثنين بالجزائر العاصمة عدم تسجيل أي حالات لسع ببعوضة النمر سنة 2019 مشيرا إلى وضع نظام يقظة ومكافحة انتشار هذه الحشرة.

وقال الدكتور فورار خلال ندوة صحفية خصصت لعرض الاجراءات الوقائية لمكافحة هذه البعوضة "لم تردنا هذه السنة أية تصريحات من طرف المؤسسات الصحية بخصوص حالات لسع ببعوضة النمر خلافا للسنة الماضية حيث تلقينا العديد من الشكاوى".

و أكد فورار أن هناك مخططا وطنيا لمكافحة هذه البعوضة الى جانب نظام مراقبة ومكافحة ضد الأمراض المتنقلة عن طريق هذه الحشرة،داعيا بهذه المناسبة إلى ترشيد استعمال مياه السقي لأن البعوضة تعيش في المياه الراكدة ،حيث تم توجيه تعليمة وزارية لمؤسسات الصحة على المستوى الوطني لتطبيق مخطط الوزارة.

من جهته، استعرض ممثل معهد باستور، كمال بن علال خصائص هذه البعوضة التي استمدت اسمها من الخطوط المرسومة على جسمها،موضحا انها تنتشر خلال طلوع الشمس والغروب لا سيما خارج المنازل وانها تنتشر أكثر في المناطق الساحلية.

وأضاف بالقول إنه "معروف عن بعوضة النمر انها تهاجم الأطراف السفلية للبشر مسببة التهابات وانتفاخ واحمرار في الجلد" كما أوصى بتعقيم الجلد في حالة الاصابة بالصابون ثم بمادة مطهرة.

وفي معرض تذكيره بالنشاطات التي قام بها معهد باستور في هذا الصدد، أشار الدكتور بن علال إلى وضع مخطط لمكافحة انتشار هذه البعوضة بالتنسيق مع وزارة الصحة،داعيا المواطنين إلى الابلاغ عن تواجد هذه البعوضة بارفاق صورة أو تحديد مكانها بدقة مذكرا أن المعهد وضع تحت تصرفهم صفحة فايسبوك لهذا الغرض.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البعوضة ظهرت البعوضة اول مرة بالجزائر سنة 2010 بولاية تيزي وزو ثم انتشرت في ولايات وهران والجزائر وجيجل.

