الخضر يواجهون كوت ديفوار في الربع نهائي وزطشي يعلن عن جسر جوي بين الجزائر و مصر

يتقابل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمام نظيره الايفواري في إطار الدور ربع النهائي لكاس إفريقيا للأمم 2019 بمصر يوم الخميس 10 يوليو بملعب السويس 00ر17 بتوقيت الجزائر . وكان المنتخب الجزائري قد تأهل مساء أمي الأحد إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الغيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل صفر بينما تأهلت كوت ديفوار اليوم الاثنين بمدينة السويس على حساب مالي بنتيجة هدف مقابل صفر . وفي السياق ذاته ، أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف"، خير الدين زطشي ، اليوم الاثنين ، أنه سيقام جسر جوي بين الجزائر ومصر لنقل مشجعي المنتخب الوطني ، تحسبا لمواجهة الدور ربع النهائي .

وصرّح المسؤول الأول في الهيئة الفيدرالية قائلا : "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا من أجل التنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني بداية من ربع النهائي. ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

وأضاف زطشي الذي كان برفقة الناخب الوطني ، جمال بلماضي ، لمُعاينة المنافس المقبل لـ "الخُضر" ضمن ربع النهائي، بملعب السويس ، الذي احتضن لقاء ثمن النهائي بين مالي وكوت ديفوار ، وانتهى لصالح "الفيلة" الإيفوارية .

وقال بخصوص الأنصار الذين كانوا سيعودون لأرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية تاريخ تذكرة سفرهم. نشكر مسؤولي مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية ، لتمديد إقامتهم إلى غاية نهاية مشوار المنتخب الوطني " .

ويلتحق الخضر المقيمين بالقاهرة منذ انطلاق دورة مصر ، بمدينة السويس (139 كلم من القاهرة) ، يوم الخميس ، أي في يوم المباراة ضد كوت ديفوار برسم الدور ربع النهائي للعرس الكروي القاري.

وتعود آخر مواجهة بين الجزائر وكوت ديفوار إلى سنة 2015 بمناسبة نهايات كاس إفريقيا للأمم حيث فاز منتخب الفيلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في إطار الدور ربع النهائي الذي لعب بمالابو غينيا الاستوائية.

وزيادة عن ذلك ، خاض المنتخب الجزائري لكرة القدم ، اليوم ، حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت بالقاهرة بمجموعة محدودة في غياب الناخب الوطني جمال بلماضي غداة تأهله إلى الدور ربع النهائي لكاس إفريقيا للأمم 2019 على حساب نظيره الغيني بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.

ومن أجل معاينة المنافس المقبل للخضر عن قرب، تنقل بلماضي إلى مدينة السويس التي تبعد 140 كلم عن العاصمة القاهرة لحضور مباراة مالي-كوت ديفوار الجارية حاليا حيث سيواجه الفائز المنتخب الوطني الخميس المقبل بملعب السويس (00ر17) في إطار الدور ربع النهائي.

وأشرف على الحصة التدريبية التي حضرها رجال الإعلام خلال 15 دقيقة الأولى الطاقم الفني المتكون من سيرج مورانو (المدرب المساعد) ، عمار مرواني (المساعد الثاني) و عزيز بوراس (مدرب حراس المرمى). وحضر الحصة 12 لاعبا من بينهم الحارسين دوخة و أوكيدجا الى جانب بوداوي و فارس و عبيد و زفان و براهيمي وحليش وطاهرات و أوناس وديلور وسليماني بينما بقي اللاعبون الاساسيون بمقر إقامتهم بالقاهرة حيث سيستفيدون من حصة للاسترجاع والاسترخاء.

وسيبدأ التحضير الفعلي لمباراة ربع النهائي غدا الثلاثاء بإجراء حصة تدريبية بملعب بيتروسبورت بحضور 23 لاعبا بينما لم يتم لحد الآن تحديد موعد تنقل المنتخب الجزائري إلى مدينة السويس حسب عضو بلجنة الإعلام التابعة للفاف الذي صرح أنه : " من المفترض أن يتنقل الخضر عشية اللقاء أو خلال اليوم الذي تجرى فيه المقابلة."

المصدر : وأج