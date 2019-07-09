والي البليدة ينهي مهام مدير الجزائرية للمياه بالولاية

أنهى والي ولاية البليدة ، يوسف شرفة اليوم الاثنين مهام مدير الجزائرية للمياه وحدة البليدة على خلفية الأعطاب المتكررة و التي تسببت في تذبذب توزيع المياه الصالحة للشرب، حسبما علم من مصالح الولاية.وأوضح المصدر أنه تنفيذا لتعليمات الوالي المتعلقة بالسهر على استمرارية الخدمة العمومية، قام اليوم الأمين العام للولاية، كمال الدين كربوش ، مرفوقا بمدير الموارد المائية للولاية بزيارة ميدانية للوقوف على عمل فرق التدخل و الصيانة المكلفين بتصليح الأعطاب التقنية على مستوى العديد من الأنقاب أعقبه تذبذب في التوزيع المياه الصالحة للشرب، حيث تقرر في إطار الحفاظ على ديمومة المرفق العام و مصلحة المواطنين إنهاء مهام مدير الجزائرية للمياه لولاية البليدة السيد ذبي أحمد.

للتذكير ، فقد التزم والي الولاية في كثير من المناسبات و خلال خرجاته الميدانية بالقضاء نهائيا على مشكل تذبذب المياه الذي يتكرر مع حلول كل صيف.

وكان سكان العديد من أحياء مدينة البليدة في الآونة الأخيرة على غرار الرامول و باب الخويخة و غيرها و كذا أحياء من بلديات الجهة الشرقية للولاية كبوعينان و مفتاح و الأربعاء قد اشتكوا من انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج بقطع الطرقات.

و كحل مؤقت لهذا المشكل اعتمدت مؤسسة الجزائرية للمياه اليوم نظام تموين مؤقت للمياه على مستوى بلديتي البليدة و أولاد يعيش يقضي بتزويد زبائنها مرة كل يومين بدل التموين اليومي المعمول به بسبب الأعطاب الأخيرة.

المصدر : وأج