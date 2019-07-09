كاس أمم إفريقيا2019 – نسور قرطاج تحلق عاليا و تبسط جناحيها في الربع النهائي

تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكاس أمم إفريقيا2019 المقامة فصولها في مصر عقب فوزه على نظيره الغاني بالركلات الترجيحية 5-4 بعد أن انتهت في الوقتان الأصلي والإضافي بنتيجة هدف لمثله في كلا الشباكين (1-1 ) سهرة الاثنين بمدينة الإسماعيلية في الدور ثمن النهائي وبذلك تكون نسور قرطاج قد حلقت عاليا و بسطت جناحيها في الربع النهائي.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف المنتخب التونسي في الدقيقة الــ 73 فيما جاء هدف المنتخب الغاني عن طريق رامي البدوي ضد مرماه في الدقيقة الثانية بعد الـــ 90 من بعد عمر المباراة الاصلي

وبذلك سيلاقي المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي منتخب مدغشقر يوم الخميس القادم بملعب السلام بالقاهرة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

وكان منتخب مدغشقر الذي يشارك لأول مرة في النهائيات تأهل على حساب الكونغو الديمقراطية بالركلات الترجيحية 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 .

المصدر : وأج