حوادث المرور: وفاة 41 شخصا وجرح 1831 آخرين خلال الأسبوع الماضي

لقي 41 شخصا حتفهم وأصيب 1831 أخرون بجروح تسبب فيها 1571 حادث مرور سجلته المديرية العامة للحماية المدنية خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو و6 يوليو 2019 حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات المديرية.

وكانت أثقل حصيلة سجلت ذات الوحدات في ولاية الجلفة بوفاة 09 أشخاص و جرح 40 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 23 حادث مرور.

وأوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ 2822 تـدخـل من أجل 1571 حادث مرور أدى إلى وفاة 41 شخصا و جرح 1831 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب12617 تدخـل خاص بعمليات الإجلاء الصحي من خلال إجلاء 1553 جريح و تحويل 10702 مريض إلى المستشفيات.