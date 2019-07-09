وزير الشؤون الدينية يدعو أعضاء بعثة الحج الى عدم التقصير في أداء مهمتهم

دعا وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اعضاء بعثة الحج الى عدم التقصير في أداء مهمتهم وخدمة الحجاج الجزائريين أثناء تواجدهم بالبقاع المقدسة.

وشدد بلمهدي خلال إشرافه على لقاء مع أعضاء بعثة الحج بقصر المعارض بالصنوبر البحري، على أهمية الروح الجماعية في عمل فرق البعثة وان يكونوا "مثالا في الاخلاق والالتزام".

وقدم المسؤول الاول لقطاع الشؤون الدينية والاوقاف لمجموع البعثة المتكونة من 800 عضو تشمل القطاعات المعنية بعملية الحج من الفرق الطبية والحماية المدنية والفتوى والارشاد الديني والوكالات السياحية، جملة من النصائح أهمها "الابتعاد عن التشويش واثارة البلبلة في صفوف البعثة".

كما دعا لجان المراقبة والمسؤولين الى "اعداد بطاقة تقييم خاصة بكل عضو في البعثة"، مضيفا ان الدولة جندت "كل الوسائل والامكانيات اللازمة لإنجاح موسم الحج".

من جهته، ذكر المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، بالخطوات التي تم قطعها في مجال عصرنة ورقمنة عملية الحج، مبرزا أن ذلك ساهم في اقتصاد الاموال وربح الوقت.

وكشف بأن لقاء آخر سينظم يوم الخميس القادم بنفس المكان لفائدة ضيوف الرحمان بغية تدريبهم على مجسمات الكعبة المشرفة ووقوف عرفات.