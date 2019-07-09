ملحق لتحيين اتفاقية بين "كاسنوس" والعيادات الخاصة لإدراج العمليات المعقدة لمرضى القلب

تم هذا الثلاثاء خلال يوم إعلامي حول التكفل الطبي بأمراض القلب والشرايين التوقيع على ملحق لتحيين اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء وعدد من العيادات الخاصة تدرج عددا من العمليات الطبية المعقدة لمرضى القلب التي كانت تجرى خارج البلاد.

وفي هذا الجانب أوضح منسق خلية التعاقد على مستوى المديرية العامة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء(كازنوس) الدكتور خديم خالد انه تم الاتفاق على تطوير الخدمة الطبية بالنسبة لجراحة القلب في العيادات المتخصصة المتعاقدة مع الصندوق دراسة انشغالات المؤمنين لهم اجتماعيا و ذوي الحقوق وكذا العيادات المتعاقدة.

وبعد التقييم –يضيف المتحدث ذاته- تم إدراج عدد كبير من الأمراض المعقدة بالنسبة لجراحة القلب للأطفال وكذلك الكبار والذي كان يتم في وقت مضى تحويلهم إلى الخارج وحاليا سيتكفل بهذا النوع من الأمراض.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين وتخفيف اجراءات معالجة الملفات الطبية المتعلقة بجراحة القلب والأوعية وتقليص المدة الزمنية للتكفل بالمرضى المصابين بأمراض القلب وذوي حقوقهم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية