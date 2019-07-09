نقابات الصحة تقدم اقتراحات سياسية للخروج من الأزمة الراهنة

09/07/2019 - 16:23

طرحت النقابة الوطنية للصحة هذا الثلاثاء في جمعيتها العامة حول "الوضع العام للبلاد والوضعية الصحية في الجزائر ومواضيع مهنية تخص القطاع" عدة اقتراحات سياسية للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأكد الناطق باسم النقابات الوطنية للصحة مراد وعلي ضرورة إشراك النخبة وبقوة لأجل المساهمة في ايجاد حلول لهذه الأزمة وهذا التجمع يرمي أساسا إلى مناقشة اقتراحات نقابات الصحة في كيفية  الخروج من الازمة والتي لا تختلف عن اقتراحات الحراك الشعبي والتي في مقدمتها رحيل كل رموز النظام القديم وتعيين هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات رئاسية تكون شفافة.

وأضاف مراد واعلي أن من ضمن الاقتراحات التي تم طرحها أن يكون المشاركون في الانتخابات لديهم مشروع دولة ليتم انتخاب رئيس جديد وبعدها نشهد انطلاق الجمهورية الجزائرية الجديدة التي نأمل من خلالها تأسيس دولة الحق والقانون.

 

المصدر:الإذاعة الجزائرية 

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الجزائر, سياسة

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