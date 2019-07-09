قارة بوهدبة يدعو إلى تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام لترسيخ الثقافة الأمنية

دعا المدير العام للأمن الوطني ، عبد القادر قارة بوهدبة ، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة ، من خلال بيان للمديرية العامة الأمن الوطني إلى تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الثقافة الأمنية وسط المجتمع الجزائري .وأوضح ذات المصدر، أن بوهدبة اعتبر في كلمة له خلال إشرافه على لقاء توجيهي وطني بالمدرسة العليا للشرطة ضم كلا من رؤساء خلايا الاتصال والعلاقات العامة بالمصالح الجهوية وبأمن الولايات ومدراء وإطارات من المصالح المركزية ، أن وسائل الإعلام الوطنية "شريك فعال في العمل الوقائي والتوعوي" ، داعيا إلى "تعزيز التعاون معها في كل ما من شأنه المساهمة في إثراء جهود الإعلام الأمني وترسيخ الثقافة الأمنية وسط المجتمع الجزائري".

وأبرز أهم معالم الإستراتيجية الإعلامية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني لدعم آليات العمل مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمواطن" ، مضيفا أن هذه المعالم ترتكز على "العمل الجواري بداية من مصالح الأمن الحضري التي تعد الحلقة الأولى والمتينة التي تربط الشرطة بالمجتمع".

وفي ذات السياق، أشاد بوهدبة بـــ"الدور الفعال لهذه الخلايا التواصلية للرفع من مستوى الحس الأمني والوعي بالقضايا التي تهم المواطن وسلامته من خلال تكثيف النشاطات الاتصالية التوعوية ، وهي قضايا تتشعب في ظل التطورات التي تعرفها تكنولوجيات الاتصال وتأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي .

وأكد المدير العام للأمن الوطني أن مصالح الشرطة " تعمل ، إلى جانب المصالح والمرافق العمومية ، في نسق واحد بما يعزز الاتصال المؤسساتي والإعلام الأمني لخدمة المواطن ويثري برامج التنشئة الاجتماعية والتوعية الأمنية للمواطن، وهذا بالتعاون الواسع مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية .

للإشارة ، فإن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التوجيهية الوطنية التي يعقدها المدير العام للأمن الوطني ويهدف إلى "تعزيز قدرات الاتصال المؤسساتي والإعلام الأمني في الأمن الوطني".

المصدر : وأج