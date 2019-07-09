الأزمة الليبية : مصدر مسؤول بالخارجية يكذب ما نسبته وسائل إعلام للوزير الأول بدوي

كذب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية ، اليوم الثلاثاء ، ما نسبته وسائل إعلام أجنبية ووطنية للوزير الأول ، نور الدين بدوي ، من تصريحات بشان الأزمة في ليبيا ووصفها بـــ"الخاطئة والمضللة للرأي العام". وذكر المصدر ، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بهذا الصدد بموقف الجزائر "الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية" القاضية بـــــ"احترام سيادة الدول" و"عدم التدخل في شؤونها الداخلية". كما أكد نفس المسؤول بــــ"عدم وجود بديل للحل سياسي للازمة في ليبيا و"مسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا".

وأكد أن "الجزائر التي ما فتئت تدعو إلى حوار شامل بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن أي تدخل أجنبي" ، تبقى على يقين أن "الحل السياسي ، التفاوضي و المقبول من قبل كافة أطراف النزاع وحده كفيل بضمان السلم والاستقرار المستدامين و الحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي الشقيق".

وذكر المصدر المسؤول بالخارجية أن الجزائر، بصفتها بلد شقيق ومجاور لليبيا ، رافعت دوما من اجل " أجندة وحيدة لإنجاح مسار السلم في هذا البلد"ي وان "تسوية الأزمة الليبية لا يمكن أن تتأتى إلا من الشعب الليبي نفسه بعيدا عن كل تدخل أجنبي ومن خلال حوار شامل بهدف التوصل إلى حلول توافقية ومستدامة تضمن وحدة ليبيا وسيادتها وانسجام شعبها وبناء دولة القانون".

وكان وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بقدوم قد أكد خلال الاجتماع الثلاثي ليوم 13 يونيو الفارط بتونس دعم الجزائر التسوية السياسية في ليبياي مطالبا بـــ"إبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي شامل". وأشار إلى "حرص الجزائر المستمر" على مساهمتها في تقدم مسار حل الأزمة الليبية.

المصدر : وأج