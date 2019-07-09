النيابة العامة لدى المحكمة العليا تباشر إجراءات المتابعة القضائية ضد عمار غول

أفاد بيان صادر عن النائب العام لدى المحكمة العليا، هذا الثلاثاء، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد وزير النقل الأسبق، عمار غول، في القضيتين المتعلقتين بعلي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب "أفعال يعاقب عليها القانون" .

وأوضح ذات المصدر أنه : " تبعا لتنازل السيد عمار غول، النائب بمجلس الأمة ، عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور ، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوين علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".

وأضاف البيان أنه : "قد تم تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

النيابة العامة لدى المحكمة العليا تتلقى ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز ضد سلال وأويحيى

وفي السياق ذاته ، تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الإجراءات المتبعة في قضية معزوز احمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين السابقين ، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ، وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا.

وأوضح ذات المصدر أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية .

المصدر : وأج