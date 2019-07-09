الجزائر- كوت ديفوار: رفع عدد المناصرين المتنقلين إلى مصر إلى 1150

كشف الطاهر ساحلي الرئيس المدير العام لوكالة سياحة وأسفار الجزائر في تصريح للاذاعة الجزائرية أنه تقرر رفع عدد المناصرين الجزائريين المتنقلين إلى مصر لمؤزارة أشبال ماضي في الدور ربع نهائي أمام نظرائهم الإيفواريين المقرر هذا الخميس من 450 إلى أكثر من 1150.

وأوضح ساحلي أن مصالحه شرعت في التسجيلات منذ الساعة السابعة من صبيحة هذا الأربعاء، غير أنه وأمام الأعداد الهائلة التي تقدمت إلى الوكالة وإلحاحها ، بعد نفاذ التذاكر، تقرر إضافة طائرة أخرى بعد تلقي الضوء الأخضر من الحكومة ، ليرتفع عدد الرحلات المتوجهة إلى مصر إلى ست رحلات .

ولم يستبعد المتحدث تخصيص جسر جوي آخر في حالة تأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي،حيث أشار في حديثه للقناة الأولى أن سيتم عقد اجتماع هذا الخميس لمناقشة تحضير الظروف اللازمة.

وتأتي هذه العملية بعد التصريح الذي ادلى به رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي، الذي رافق الناخب الوطني جمال بلماضي لمشاهدة مقابلة الدور ثمن النهائي بين مالي و كوت ديفوار و معاينة المنافس المقبل "للخضر"، حيث قال الاثنين بالسويس: "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا بالتنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني بداية من ربع النهائي. ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. يتعين علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

وفي سياق متصل، كان سفير الجزائر بمصر، نذير لعرباوي، قد التقى الاثنين بمحافظ مدينة السويس، عبد المجيد صقر، للتطرق للتحضيرات المتعلقة بهذه المقابلة و استقبال الوفد الجزائري والمناصرين لمدينة السويس التي تقع على بعد 139 كلم عن العاصمة القاهرة.