كأس إفريقيا للأمم-2019 :التفاؤل يطبع تصريحات الخضر تحسبا للقاء الجزائر وكوت ديفوار

اتسمت تصريحات عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم استقتها وكالة الأنباء الجزائرية بــ" التفاؤل " والثقة في النفس ولما الذهاب الى ابعد من الربع النهائي ، خلال الحصة المختلطة التي نظمت مساء اليوم الثلاثاء قبل الشروع في الحصة التدريبية بملعب بيتروسبورت بالقاهرة قبل 48 ساعة من مواجهة كوت ديفوار، الخميس بملعب السويس (00ر17 بتوقيت الجزائر) في إطار الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم الجارية بمصر من 21 يونيو/ جوان -19 يوليو/ جويلية .

رامي بن سبعيني : نجتهد للحفاظ على نظافة الشباك

قال مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني في تصريحات جمعتها وكالة الانباء الجزائرية من جملة من لاعبي الخضر أنه :" علينا استرجاع لياقتنا خلال اليومين المقبلين لنتمكن من خوض المباراة أمام كوت ديفوار بكامل إمكانياتنا. لقد حققنا التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزنا على غينيا (3-0) بعدما أدينا مباراة رجولية. الناخب الوطني هنأنا على المردود الجيد في المباراة وطلب منا مواصلة العمل و التفكير في الموعد المقبل والتحضير له جيدا . بالنسبة لنا هذا اللقاء لا يختلف عن اللقاءات التي خاضها الفريق منذ بدء المنافسة. علينا التركيز لنكون حاضرين100 بالمائة يوم المباراة . الكل لاحظ المجهودات التي قام بها الفريق دفاعيا ونأمل أن نواصل على هذا النسق و الحفاظ على نظافة الشباك الذي لم يتلق أي هدف. أمام منتخب كوت ديفوار سنلعب مباراة القلب لتحقيق التأهل. تواجد المناصرين الجزائريين سيقدم الإضافة للاعبين ويحفّزهم أكثر معنويا لكسب ورقة التأهل الى الدور نصف النهائي."

مهدي عبيد : الكرة في مرمانا الآن لمواصلة المشوار بنفس الديناميكية

فيما قال مهدي عبيد لاعب وسط الهجوم : " نعيش غمار كاس افريقيا ونعلم ما الذي ينتظرنا . سنواجه فريقا ايفواريا قويا لديه خبرة كبيرة بمثل هذه المواعيد القارية. الكرة في مرمانا الآن لمواصلة المشوار بنفس الديناميكية . ليس لدينا أي ثأر ضد "الفيلة " ونحن متفائلون جدا ولدينا رغبة في تحقيق نتيجة طيبة وأضاف واصفا الحالة النفسية للاعبين إننا متحفّزون.

عز الدين دوخة : هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية ... لكننا متفائلون

فيما أجاب عز الدين دوخة حارس مرمى عن الوصول المرتقب للمناصرين عبر الجسر الجوي تحسبا للمباراة ان : " المناصرون الـــ 450 الذين سيتنقلون إلى مصر لمؤازرة المنتخب الوطني , سيحفزنا أكثر لخوض مباراة أبطال أمام كوت ديفوار . هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية ، لكن اعتبر أن في مثل هذه المنافسات لا توجد لقاءات سهلة. لا نبالي بالمنافس ، بل ما يهمّنا هو حالتنا البدنية والنفسية التي سنتواجد يوم المقابلة وهي التي ستحدث الفارق يومها. لدينا رغبة جموحة لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية. اللعب في السويس أو القاهرة لا يهم حتى وان كانت الأجواء رطبة بالسويس . نحن جد متفائلين.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج