الطلبة في مسيرة سلمية عبر الوطن لتجديد مطالب تغيير النظام و رحيل رموزه

خرج العديد من الطلبة الثلاثاء في مسيرات سلمية مؤكدين مجددا مطالب تغيير النظام و رحيل رموزه.

وخلال مسيرة سلمية نظموها بالجزائر العاصمة ، رافع الطلبة خلال هذه المسيرة التي شهدت تراجعا في عدد المشاركين، من أجل تغيير النظام السياسي، مؤكدين على مواصلة تنظيم هذه المسيرة الأسبوعية ومساندة مطالب الحراك الشعبي التي وصفوها ب"المشروعة".

وقد انطلق الطلبة كعادتهم من ساحة الشهداء وجابوا أهم الشوارع المؤدية إلى ساحة البريد المركزي، حيث انضم لهم عدد من المواطنين بهذه الساحة، مرددين شعارات معتادة على غرار "جزائر حرة ديمقراطية"، "دولة نوفمبرية" و"مطالبنا سياسية الهوية فصل فيها بيان أول نوفمبر".

ومن قسنطينة خرج الطلبة في مسيرة سلمية انطلاقا من جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) نحو وسط المدينة مرورا بشارعي عبان رمضان و بلوزداد جددوا من خلالها مطالب تغيير النظام و رحيل رموزه.

و ردد المتظاهرون عبارات تجسيد مطلب الشعب هو مصدر السلطة كما هو منصوص عليه في الدستور.

و بعنابة تجمع الطلبة أمام مبنى المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بوسط المدينة مرددين "لا انتخابات حتى ذهاب رموز النظام".

و شارك مئات الطلبة في مسيرات سلمية في ولايات تيزي وزو و البويرة و بجاية ليجددوا للثلاثاء العشرين على التوالي طلبهم بإجراء تغيير جذري في نظام الحكم وذهاب كل رموزه.

و بولاية تيزي وزو، انضم الطلبة إلى مسيرة للمسؤولين المنتخبين بادر بها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (أرسيدي) التي جمعت كذلك الممثلين المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي و المجالس الشعبية البلدية من مختلف الأحزاب السياسية للمطالبة بالإفراج عن المحتجين المعتقلين في الجزائر العاصمة خلال مسيرات الجمعتين الماضيتين.

و نظم طلبة جامعة أبو بكر بلقايد بتلمسان مسيرتهم الأسبوعية السلمية من أجل دعم مطالب الحراك الشعبي .

وانطلق الطلبة في مسيرتهم من كلية الطب بعبور مختلف الشوارع الرئيسية بوسط المدينة قبل أن يتجمعوا أمام مقر الولاية مرددين شعارات تعكس مطالب الحراك الشعبي و معربين عن موافقتهم على حوار وطني شريطة رحيل كل رموز النظام السابق.

و جرت المسيرة في هدوء و نظام حيث أكد الطلبة عزمهم على مواصلة حركتهم كل يوم ثلاثاء طوال فصل الصيف.

تجدر الإشارة إلى أن الطلبة يوجدون حاليا إما في عطلة سنوية أو في فترة امتحانات نهاية السنة الجامعية.