وزير السكن : الدولة مصمّمة على إعادة إطلاق مشروع المدينة الجديدة بالمنيعة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة ، كمال بلجود ، اليوم الثلاثاء بولاية غرداية على أن السلطات العمومية مصممة على إعادة إطلاق مشروع المدينة الجديدة المنيعة الواقعة 270 كلم جنوب غرداية .وأشار الوزير على هامش زيارة عمل وتفقد للولاية المنتدبة المنيعة وذلك بحضور المجتمع المدني المحلي أن السلطات العمومية مصممة على تجسيد المشروع على أرض الواقع وتدعيم جاذبية المنطقة لتمكينها من أداء دورها الكامل كولاية منتدبة.

وأكد بلجود ، من جهة أخرى ، على المقاربة التشاركية الفعالة من أجل تجسيد هذا المشروع الهيكلي الذي يندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.و كان مشروع المدينة الجديدة المنيعة المنشأ بموجب مرسوم بتاريخ نوفمبر 2007 والذي يتربع على مساحة تزيد عن 600 هكتار قد عرف تأخرا كبيرا قبل إلغاءه بسبب نقص التمويل.ولقي إعلان إعادة إطلاق مشروع المدينة الجدية بالمنيعة من طرف الوزير ارتياحا كبيرا لدى السكان المحلين.

وخلال زيارة القطب الحضري الجديد بحاسي القارة الذي يتربع على مساحة 300 هكتار و يبعد بنحو 10 كيلومترات جنوب المنيعة و الذي يشهد تقدما كبيرا في أشغال الانجاز، ويشمل 1.450 وحدة سكنية لكثافة سكانية تقدر 34.000 نسمة، أعلن الوزير عن تخصيص حصة إضافية للمنطقة تقدر بـــ 750 وحدة سكنية جديدة.

كما تفقد السيد بلجود عدد من المشاريع لانجاز 200 وحدة سكنية بالمنطقة الحضرية لوادي نشو بالقرب من غرداية وبرنامج سكني لوكالة "عدل" بمنطقة نومرات ، بالإضافة إلى القطب الجامعي الثالث الذي يضم 3.000 مقعد بيداغوجي يشمل معهد العلوم التقنية بـــ 2.000 مقعد ومعهد الرياضة بـــــ 1.000 مقعد.

وشدد وزير السكن والعمران والمدينة خلال هذه الزيارة التفقدية لولاية غرداية على احترام آجال مختلف المشاريع التنموية بالولاية وكذا جودة إنجازها .

المصدر : وأج