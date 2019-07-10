ليدي اولقا مايتلند للإذاعة :مشاركة نوعية للجزائر مرتقبة في فوروم الاستثمار يوم الـ 24 أكتوبر القادم بلندن

دعت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني ليدي اولقا مايتلند إلى فتح السوق الاقتصادية الجزائرية وتشجيع فرص الاستثمار الأجنبي بعيدا عن البيروقراطية و تطوير اللغة الانجليزية سيما وان الجزائر اليوم تعيش مرحلة تحول كبرى ما يدفع بها للتوجه نحو الانفتاح أكثر .

وأوضحت اولقا مايتلند التي نزلت ضيفة هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن التعاون بين الجزائر وبريطانيا شهد تطورا ملحوظا لاسيما في قطاعات البترول والغاز والطاقات المتجددة ناهيك عن تجربة الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة في المؤسسات الجزائرية الناشئة وفي قطاع الفلاحة هذا إلى جانب وجود رغبة بريطانية كبيرة لتشجيع المستثمرين للقدوم إلى الجزائر .

وقالت:" إن بريطانيا تنظم عدة ملتقيات هامة و من ذلك فوروم الاستثمار الذي ينظم كل عامين والذي سيعقد هذه السنة في ال24 اكتوبر القادم وهو ملتقى كبير يحضره 700 مشارك من ممثلين عن الحكومة البريطانية ورجال أعمال مختلف دول العالم و ستكون تضيف المتحدثة للجزائر مشاركة نوعية فيه لتعزيز فرص التعاون و الشراكة بين البلدين "

وفي المقابل أشارت المتدخلة إلى أن الجزائر لا تزال و رغم هذا تفرض بعض القوانين و أسواقها لا تزال منغلقة على نفسها و هو ما يجعلها متأخرة مقارنة مع بعض دول منطقة المغرب العربي التي تشهد انفتاحا أكبر .

وشددت اولغا في هذا الخصوص على إعادة النظر في قاعدة 49/ 51 ومراجعة بعض القوانين وكذا النظر بجدية لحل مشكل البيروقراطية و المعاملات المالية الذي لا يخدم الحركية الاقتصادية بما في ذلك صعوبة منح التأشيرة مضيفة أن التغيير الذي تشهده الجزائر اليوم هو فرصة لإعادة النظر في كل هذه المسائل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية