الإعلان عن التوصل للصيغة القانونية للاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير عن توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى أنه سيتم الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي إن "الوثيقة اكتملت" موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف.

من جانبها اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية ، وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا وسنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وينص الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قبل أيام على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات وإجراء تحقيق وطني مستقل يشمل مختلف أحداث العنف التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية