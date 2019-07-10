مهرجان الأغنية الوهرانية : استحداث جائزة "بلاوي الهواري" بمناسبة الطبعة ال12

تم استحداث جائزة ''بلاوي الهواري'' بقيمة مليون دج بمناسبة الطبعة ال12 لمهرجان الأغنية الوهرانية المقرر بوهران ما بين 20 و24 يوليو الجاري، حسب ما استفيد اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للثقافة.

ويعد بلاوي الهواري (1923-2017) من مؤسسي الطبع الموسيقي العصري رفقة أحمد وهبي، وهو الطبع الذي ظهر في سنوات 1940 متأثرا بالموسيقى العربية التقليدية للشرق الأوسط، مع منحه لغة وهرانية أصيلة.

ويشارك في المهرجان عدد من الفنانين الهواة المختصين في الطبع الوهراني والذين يتنافسون على جائزة ''بلاوي الهواري'' الممنوحة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حسب محافظة المهرجان.

وللوصول إلى هذه المرحلة النهائية، تطلب من المتنافسين الشباب المرور عبر عدة أشواط تصفوية خلال الأسابيع المنصرمة، كما أشير إليه.

وتتميز الطبعة ال12 أيضا، التي تقام بالمسرح الجهوي ''عبد القادر علولة''، بحضور عدة فنانين معروفين على الساحة الوطنية والمحلية على وجه الخصوص، على غرار هواري بن شنات وبارودي بخدة وسعاد بوعلي وحورية بابا، الذين سيطربون الجمهور الوهراني وزوار ''الباهية'' بأجود إنتاجاتهم، وفق ذات المصدر.

كما يتضمن برنامج المهرجان عروضا من الطابع البدوي لفرق مختصة في هذا النوع الفني ممثلة لبعض ولايات الغرب الجزائري على غرار وهران وغليزان والشلف وتيارت ومستغانم.