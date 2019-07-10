قضية لخضر بورقعة:هيئة الدفاع تقاطع جلسة غرفة الاتهام

قررت هيئة الدفاع في قضية لخضر بورقعة والشبان الذين تم اعتقالهم بسبب رفع رايات أخرى غير العلم الوطني مقاطعة الجلسة المقررة هذا الأربعاء بغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة .

وقال الأستاذ نور الدين بن يسعد، أحد محامي هيئة الدفاع إن هذه الاخيرة اتفقت على "عدم تزكية الجلسة الخاصة بالشبان الذي تم اعتقالهم بسبب رفع العلم الأمازيغي وكذا حالة لخضر بورقعة".

ومن جهته، صرح حكيم صاحب، محامي آخر من هيئة الدفاع أن هذه الأخيرة اجتمعت وقررت المقاطعة "لعدم تزكية" مثل هذه الجلسة.

كما تم تنظيم تجمع مساندة وتضامن معهم بحضور شخصيات سياسية وطنية ومواطنين.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد قد أمر، بتاريخ الـ30 جوان الفارط، بإيداع 16 شخصا الحبس المؤقت بتهمة "جريمة المساس بوحدة الوطن من خلال رفع راية اخرى غير العلم الوطني".

وكان قد أمر كذلك بإيداع لخضر بورقعة الحبس المؤقت بتهمة "الاحباط من المعنويات وإهانة سلك نظامي".