مولودية الجزائر : انهاء مهام المدير الرياضي عمر غريب و تعيين فؤاد صخري خلفا له

قررت سوناطراك انهاء مهام المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، عمر غريب، و تعيين فؤاد صخري لخلافته في هذا المنصب، حسب ما أعلنته الأربعاء الشركة الوطنية صاحبة اغلبية أسهم النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

واتخذ هذا القرار خلال اجتماع مجلس ادارة المولودية، الأربعاء بالجزائر، "بدعوة من رئيسه و بحضور أعضائه"، يوضح بيان للشركة الوطنية للمحروقات.

وقرر مجلس ادارة مولودية الجزائر انهاء مهام عمر غريب اعتبارا من الأربعاء 10 جويلية 2019 و تنصيب فؤاد صخري كمدير عام رياضي جديد للشركة الرياضية ذات أسهم "العميد" ابتداء من هذا التاريخ، يضيف نفس المصدر.

و كان عمر غريب قد عاد للمولودية يوم 10 أبريل الفارط خلفا لكمال قاسي السعيد الذي عوض بدوره غريب، المعاقب من كل النشاطات التي لها علاقة بكرة القدم من قبل الاتحادية الجزائرية صيف 2013، قبل أن ترفع عنه العقوبة في فبراير 2016.