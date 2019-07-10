وفاة المجاهد طاهر قايد أحد مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين

انتقل الى رحمة الله المجاهد طاهر قايد، أحد مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن عمر ناهز ال90 سنة، حسبما علم هذا الاربعاء لدى المركزية النقابية.

وكان الفقيد الذي التحق بالثورة التحريرية وسجن ست سنوات الى غاية الاستقلال، قد تميز بمشوار نضالي امتد بانضمامه الى حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية، كما كان أحد مؤسسي الاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1956رفقة عيسات ايدير، عبان رمضان وبن يوسف بن خدة.

وعلاوة على اشتغاله بالسلك الدبلوماسي بعد الاستقلال، كرس الفقيد حياته كمناضل نقابي وسياسي وثوري حيث تولى مهام أمين وطني مكلف بالتوجيه بالقيادة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين وأمين عام للنقابة الوطنية للمدرسين.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد، راجيا من الله ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته.