كأس إفريقيا للأمم 2019-الدور ربع النهائي: السنغال يفوز على البنين (1-0) و يتأهل للمربع الذهبي

تأهل منتخب السنغال للدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 لكرة القدم، بعد فوزه على البنين، بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0) في لقاء الدور ربع النهائي جمع بينهما عشية اليوم الأربعاء بالقاهرة.

وسُجّل الهدف الوحيد للمباراة من طرف إدريسا قاي (د 70) للسنغال.

وسيواجه منتخب السنغال في المربع الذهبي المقرر يوم الأحد المقبل (14 جويلية/سا 17.00) المتأهل من لقاء، تونس-مدغشقر، المبرمج غدا الخميس بالقاهرة (20.00 بتوقيت الجزائر) .

في الدور ثمن النهائي تأهلت السنغال على حساب أوغندا (1-0) فيما أقصت البنين المنتخب المغربي بضربات الترجيح (4-1) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وستجري لاحقا المباراة الثانية للدور ربع النهائي بين منتخبي نيجيريا و جنوب أفريقيا بملعب القاهرة الدولي ابتداء من الساعة 20.00 بتوقيت الجزائر.

مباريات اليوم الأربعاء:

السنغال - البنين 1-0

نيجيريا - جنوب إفريقيا (سا 20.00).