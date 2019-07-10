نواب المجلس الشعبي الوطني يزكون بالأغلبية سليمان شنين رئيسا جديدا للمجلس

تم مساء اليوم الأربعاء، تزكية النائب سليمان شنين، بالأغلبية، رئيسا جديدا للمجلس الشعبي الوطني خلفا لمعاذ بوشارب الذي استقال من منصبه في 2 يوليو الجاري.

وتمت عملية التزكية برفع الأيدي خلال جلسة علنية ترأسها عبد الرزاق تربش رئيس المجلس بالنيابة والتي سجلت 66 وكالة.

وفي كلمة له بعد التزكية، قال السيد شنين أنه بهذا التصويت "سيشهد الرأي العام الوطني أنه بإمكان الأغلبية أن تقدم رئاسة المجلس للأقلية"، مشيرا أن هذه الجلسة جاءت في "ظرف حساس تمر به الجزائر".

واسترسل قائلا: "لقد قدمتم مقاربة جديدة في التعامل مع الأزمة التي تعيشها بلادنا"، مذكرا بدعم الغرفة السفلى للحراك الشعبي السلمي و كذا دعمها واعتزازها لموقف الجيش الشعبي الوطني وقيادته خاصة التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التي تنص عن محاربة الفساد.

ولم يفوت رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد فرصة للتعبير عن امتنانه للأحزاب التي وضعت الثقة فيه وزكته في هذه "الجلسة التاريخية"، معبرا أيضا عن شكره للمجموعات البرلمانية لإدراجهم مصطلح "التوافق والعمل المشترك".