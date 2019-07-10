كأس أمم إفريقيا.. نيجيريا تطيح بجنوب إفريقيا وتتأهل إلى المربع الذهبي

تأهل منتخب نيجيريا إلى المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الاربعاء، بملعب القاهرة الدولي برسم دور الربع.

وسجل الهدف الأول لنيجيريا تشكويزي في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل منتخب جنوب أفريقيا بهدف سجله زونجو في الدقيقة 71 بهدف تم احتسابه عن طريق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وفي الدقيقة 89 سجلت نيجيريا هدفا قاتلا من ضربة ركنية تلقاها ويليام إيكونج ليحولها إلى الشباك بعد خروج خاطئ لحارس مرمى جنوب إفريقيا.

وقدم المنتخب النيجيري، أداء جيدا في الشوط الأول وحقق ما أراد، وكاد يضاعف التقدم عن طريق سرعة أحمد موسى مهاجم الفريق.

وفي المقابل، حاول منتخب جنوب إفريقيا، تدارك الأمر بعد الهدف الذي سكن مرماه، لكنه لم يفلح في الوصول إلى شباك الحارس النيجيري.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الجنوب إفريقي، ونجح في إدراك التعادل، بعد مجهود رائع من اللاعبين.

وفي الوقت الذي استعد فيه الجميع للجوء إلى الوقت الإضافي، حسم النسور الخضر اللقاء بهدف قاتل عن طريق إيكونج في الدقيقة 89 ليقضي على أمال منتخب البافانا بافانا في المرور إلى المربع الذهبي.

وكان المنتخب النيجيري قد تأهل إلى دور الربع بعد فوزه على الكاميرون بنتيجة 3-2، فيما وصل المنتخب الجنوب إفريقي إلى الدور ذاته بعد أن فاز على مستضيف البطولة منتخب مصر بهدف نظيف.