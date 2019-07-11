وزارة الداخلية : دخول تطبيق "إستشارتك "حيز الخدمة

تجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيزا لآلياتها، تعلن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن دخول حيز الخدمة تطبيق" استشارتك"Istichara Tic ، الذي يمكن المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم المحلية عبر إبداء آرائهم في اختيار المشاريع التنموية على مستوى بلدياتهم، وذلك عن طريق الولوج إلى الموقع الرسمي للوزارة: www.interieur.gov.dz

وتعلن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن هذا التطبيق يندرج ضمن إستراتيجية العصرنة المنتهجة من طرف دائرتها الوزارية والتي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتضفي أكثر شفافية وفعالية على القرارات المتخذة محليا.