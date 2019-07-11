بلماضي : كوت ديفوار منافس قوي و عنيد وسنبذل جهدنا لتحقيق التأهل

أبرز مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم ، جمال بلماضي، هذا الاربعاء، صعوبة المواجهة التي ستجمع الخضر بمنتخب كوت ديفوار الذي وصفه "بالمنافس العازم و الحريص على الفوز" في المقابلة المقررة هذا الخميس (00ر17سا) ، لحساب الدور ربع النهائي من كاس امم افريقيا (مصر 2019) .

وعن هذه المواجهة أكّد بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بملعب السويس :" سنخوض مقابلة صعبة سنسعى فيها للتأهل الى الدور نصف النهائي (...) المهمة سوف لن تكون سهلة امام تشكيلة ايفوارية مدججة بالأسماء التي تملك خبرة كبيرة وتحذوها عزيمة كبيرة في تحقيق الفوز" مضيفا" سنواجه منتخب توج بلقب دورة 2015 ، و انا شخصيا أجزم بمشروعية طموحه لأنه يبقى منتخبا مرشحا بقوة في هذه الدورة ، الامر الاكيد انه سيكون خصما عنيدا في طريقنا ".

ومعلوم، أن المنتخب الوطني الجزائري كان قد تأهل الى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية عقب تفوقه على منتخب غينيا بنتيجة (3-0) فيما بلغت كوت ديفوار هذا الدور على حساب منتخب مالي ب(1-0) .

وأضاف الناخب الوطني :" لقد قمنا بمعاينة المنتخب الايفواري و تعرفنا على نقاط قوته و ضعفه و نحن الآن بصدد العمل وفق هذه المعطيات .

وفي رده عن سؤال متعلق بصلابة دفاع المنتخب الوطني الجزائري الذي لم يتلق اي هدف منذ بداية منافسات الطبعة ال32 ، قال بلماضي بتواضع كبير:" لا نتلقى اهداف ...هذا امر جيد بالنسبة لنا ، والامر المهم حاليا هو الحفاظ على هذه الصلابة من اجل تجنب تلقي اهداف ...هذا الامر يحتاج طبعا للكثير من الشجاعة و الثقة ".

وبعد تحقيق لمشوار دون خطأ لحد الآن بأربعة انتصارات متتالية ، لا يخشى المنتخب الوطني من "فخ" نظيره الايفواري حسب بلماضي الذي قال :" لا يوجد هناك اي فخ على وجه التحديد، كل ما في الامر اننا سنواجه منتخبا قويا سبق له التتويج باللقب القاري في الماضي القريب .لقد واجه هذا المنتخب صعوبة كبيرة امام مالي ، لكنه عرف كيف يصمد و يحافظ على نظافة شباكه، لقد اكّد انه منتخب يمكن ان يتحمل ثقل المقابلة دون ان يتلقى اهداف (...) اتمنى ان اجد الثغرات المناسبة لاختراقه ،سنبذل قصارى جهودنا من اجل تحقيق نتيجة طيبة في مقابلة ستكون صعبة للغاية ."

وبعد لعبه للمقابلات الاربعة الاولى بالقاهرة ، يتعين على الخضر التنقل يوم الخميس لملعب السويس (139 كلم عن القاهرة ) لمواجهة منتخب كوت ديفوار .

وبخصوص هذه المسألة قال بلماضي :" الامر الامثل كان يتمثل في مواصلة اللعب بالقاهرة ، لكن البرمجة جاءت على هذا النحو (...) يتعين علينا مسايرة الامور وبذل كل الجهود من اجل تجاوز كل الصعاب، اما بخصوص توقيت المقابلة الأمر لا يهم كثيرا حسب بلماضي الذي قال ان الامر لا يهم سواء لعبنا على الساعة ال00ر18سا او 00ر20سا او 00ر22سا.

وفي تعليقه عن تطبيق تقنية الفيديو (الفار) ، ابتداء من الدور الربع نهائي ابدى بلماضي تحفظه قائلا": اتمنى ان لا تنعكس هذه التقنية سلبيا على مجريات المقابلات " مستشهدا بما حدث في نهائي رابطة ابطال افريقيا ، قائلا ": لا يمكننا اعتبار ما حدث في نهائي رابطة الابطال الافريقية بالأمر الايجابي و الناجح (...)هذه التقنية وضعت في الاساس لمساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصحيحة و اتمنى ان لا تنعكس هذه سلبا على قرارات الحكام و ان تسير الامور بشكل جيد ".

وفي الاخير ، ابدى بلماضي سعادته للتوافد الكبير للمناصرين الجزائريين الذين سيصلون القاهرة عبر رحلات "شارتر" من اجل اعطاء الدعم الاضافي للمنتخب بارض الفراعنة .

وبهذا الشأن قال المدرب الوطني :" الجمهور هو اللاعب رقم 12 فوق ارضية الميدان (...) هذا الامر سيكون افضلية كبيرة بالنسبة لنا (...) اتمنى ان يساهم الجميع في اهداء الفرحة لهذا الشعب ".

وفي حالة التأهل ، سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في الدور نصف النهائي الفائز من مقابلة نيجيريا -جنوب افريقيا يوم الاحد المقبل (14 جويلية ، بالملعب الدولي بالقاهرة ابتداء من الساعة الثامنة مساء (00ر20 سا) بتوقيت الجزائر .