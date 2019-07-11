رضوان طاهري...عاشق الصحراء ومكتشف خباياها بالصورة

يعتزم الباحث الايكولوجي والفنان المصور رضوان طاهري إطلاق سلسلة أشرطة وثائقية من 13 حلقة من 26 دقيقة تعنى بالطبيعة والحيوان في الصحراء الجزائرية وتحديدا منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر.

وقد كان هذا العمل الاحترافي مبرمجا للبث في رمضان الماضي على القناة الأرضية الجزائرية غير انه أجل لظروف خاصة وتتميز هذه الحلقات بالتركيز والإثارة مع دمج موسيقى مؤثرة .

وأوضح رضوان طاهري الذي نزل ضيفا على برنامج اوزون للقناة الإذاعية الأولى انه جعل من كاميرته أداة نضال لحماية الحياة البرية بمنطقة الساورة بالجنوب الغربي واستطاع بفضل العمل الدؤوب والمثابرة والصبر ان يصل بصوته وصورته للعالمية وقد تطلب الأمر منه ذلك صدقا في العمل بعيدا عن السعي للشهرة .

الصحافة العالمية تختار رضوان طاهري أحسن مصوريلتقط صور الحياة البرية في الجزائر

واعتبر رضوان طاهري أن الصحراء بيته الكبير الذي يتفقد زواياه دوما ويحزن لنفوق حيوان ويشعر وكأنه فقد تحفة نادرة في بيتيه ، حيث رشحته الصحافة العالمية كأحسن جزائري يلتقط صور الحياة البرية في الجزائر.

وقال " التقطت في إحدى المرات صورة لطائر العقعق المغاربي الذي لا يعيش إلا في الجزائر وكتبت تعليقا يدعوالى حمايته من الحرائق التي تهدد حياته و بعد أيام معدودة من هذه الحادثة اندلعت بالفعل عدة حرائق وهذا لم يكن تنبأ مني وإنما جاء عن رؤية مستقبلية ففي هذه الفترة ستنتعش تجارة الفحم بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك ويسعى تجار الفحم غير الشرعيين لافتعال هذه الحرئق من اجل المتاجرة بهذه المادة ".

ويروي أيضا انه أثناء تواجده ببني عباس اخذ كاميرته وتوجه لمنطقة وادي الساورة حيث توجد فيه سمكة فريدة من نوعها في العالم واسمها ساورة نسيس وتحصل على هذه المعلومة من طرف باحثين المان حيث اكتشفت هذه السمكة سنة 1800 ولكن للأسف بدأت هذه السمكة تختفي وهي مهددة بالانقراض بسبب عدة عوامل منها الفلاحية وكذا استزراع نوع أخر من الأسماك قضى عليها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية