مسيرة للمحامين بالجزائر العاصمة تضامنا مع الحراك الشعبي

نظم عشرات المحامين, هذا الخميس بالجزائر العاصمة, مسيرة " تضامنية" مع الحراك الشعبي الرامي الى "تغيير النظام السابق" و "بناء دولة حديثة بمؤسسات فعالة".

و تجمع المحامون في البداية على مستوى محكمة سيدي محمد قبل الشروع في مسيرة باتجاه المجلس الشعبي الوطني رافعين لافتات تحمل لا سيما شعارات "حرية الرأي, حرية التنقل" و"الدفاع يتطلب دولة القانون" و "جزائر حرة و ديمقراطية" و " عدالة مستقلة..., الخ.

و أعرب أصحاب الجبات السوداء عن رفضهم للتجاوزات التي تطال حرية التعبير و حرية التظاهر السلمي, مطالبين "بإطلاق سراح الأشخاص الموقوفين", على غرار لخضر بورقعة و المتظاهرين الذين تم توقيفهم أيام الجمعة الفارطة و ايداعهم رهن الحبس.

و جاء هذا النداء للمظاهرات التي نظمت في باقي الولايات عقب الجمعية العامة الاستثنائية لمجالس كل منظمات محامي الجزائر و التي تم استدعائها, يوم السبت المنصرم ببجاية من طرف مجلس الاتحاد الوطني لنقابات محامي الجزائر.