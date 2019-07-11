إدانة كمال "البوشي" بعشر سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بإدانة كمال شيخي المدعو "البوشي" بـ 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني.

وتراوحت أحكام بقية المتهمين في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و 8 سنوات, فيما تمت تبرئة ساحة أحد المتهمين.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم, إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج.

وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس أمس الأربعاء بعد جلسة محاكمة دامت يوما كاملا, 10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة في حق المتهم الرئيسي كمال شيخي بتهمة "التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة".

كما التمست النيابة العامة كذلك مصادرة كل الحجوزات الناتجة عن العائدات الإجرامية وعقوبة تتراوح ما بين سنتين و 10 سنوات سجنا وغرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف ومليون دج في حق الموقوفين الآخرين الـ 12 بتهمة "استغلال النفوذ, سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية".