إيران تنفي محاولة خطف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

نفى الحرس الثوري الإيراني هذا الخميس أنباء عن تعرض قواربها لناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج بمضيق هرمز.

وأكد بيان للعلاقات العامة في المنطقة الخامسة للقوات البحرية في الحرس الثوري على انه "في حال وجود أوامر بإيقاف ناقلات نفط في مياه الخليج فإن القوات البحرية في الحرس الثوري قادرة في نطاقها الجغرافي على تنفيذ تلك المهمة من دون تردد وبحزم وبسرعة".

وأشار الحرس الثوري إلى انه "يمكن لقواتنا البحرية إيقاف ناقلات النفط الأجنبية في مياه الخليج على وجه السرعة وبحزم ومن دون تردد في حال صدور أوامر بذلك".

وشدد البيان على أن "قواتنا البحرية تجري جولاتها التفقدية في مياه الخليج وفقا للمهام الموكلة إليها بكل وعي وقوة ودقة ولم تكن هناك أي مواجهة مع أي سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وكانت بريطانيا أعلنت أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل السفينة البريطانية هيريتدغ في مضيق هرمز.

قبل ذلك نقلت وسائل إعلام عن مسؤول اميركي بالبنتاغون, قوله إن 5 زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج, الأربعاء, وطلبت منها التوقف, لكنها انسحبت بعد تحذير من فرقاطة بريطانية.

وذكر مسؤولون أمريكيون لم تحدد هوياتهم أن "واقعة الأربعاء حدثت عندما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدغ) تبحر عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز".

يذكر أن عدة ناقلات نفطية تعرضت لهجمات في المياه القريبة من ساحل إيران الجنوبي في شهري ماي وجوان الماضيين وسط اتهامات غربية مرجحة إيران تورطها في هذه الهجمات, الأمر الذي نفته طهران مرارا.