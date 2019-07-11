الثقافة تجري اتصالات مع التعليم العالي والتكوين لمعادلة شهادات خريجي مدارس الفنون الجميلة

ستشرع وزارة الثقافة في اتصالات مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين و التعليم المهنيين من أجل معادلة شهادات خريجي التخصصات التابعة للثقافة ومدارس الفنون الجميلة ، حسب ما صرحت به اليوم الخميس بقسنطينة ، وزيرة الثقافة ، مريم مرداسي.و أوضحت الوزيرة، خلال تفقدها مدرسة الفنون الجميلة بحي بوالصوف، أن "هذا المسعى سيمكن خريجي مدارس الفنون الجميلة و كذا خريجي التكوين المهني من الظفر بمناصب عمل".

و في سياق آخر، أفادت الوزيرة خلال حفل تدشين المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية "مصطفى نطور"، بأن هذه المنشأة ستتدعم بحصة جديد من الكتب تقارب 2000 عمل في مختلف المعارف و التخصصات.

و أضافت بأن الهدف من هذه المبادرة هو ترقية القراءة في الوسط المدرسي و الجامعي و استرجاع المكانة التي يستحقها الكتاب باعتباره "دعامة أساسية لترقية الثقافة".

و تتوفر المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية التي تقع بباب القنطرة على الخصوص على قاعتين للمطالعة للكبار و للأطفال تتسع لـ500 مقعد و أخرى للمحاضرات بـ200 مقعد و فضاء للإنترنيت حسب ما ورد في الشروح التي قدمت للوزيرة.

و تفقدت وزيرة الثقافة خلال زيارتها لقسنطينة بالخصوص أشغال ترميم الزاوية الرحمانية بوسط المدينة و زارت مدرسة الفنون الجميلة بحي بوالصوف قبل أن تجتمع في جلسة مغلقة مع إطارات قطاعها بدار الثقافة مالك حداد.

المصدر : وأج