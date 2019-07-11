الصليب والهلال الأحمر: الانهيارات الارضية تشرد 8500 مسلم روهينغي

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الخميس ، إن الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية في مخيمات كوكس بازار للاجئين الروهينغا في بنغلاديش ، أدت إلى تضرر أو تدمير أكثر من 1800 مأوى وتأثر أكثر من 8500 شخص.

وأشار الاتحاد ، في بيان اليوم ، إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع أن تتعرض بنغلاديش خلال الشهر الجاري، إلى أعلى كمية هطول أمطار في عام 2019، لافتا إلى أن الوصول إلى بعض المخيمات يكاد يكون مستحيلا، ومع استمرار سقوط الأمطار يتعرض المزيد من اللاجئين كل يوم لخطر فقدان منازلهم وممتلكاتهم وحياتهم.وأضاف البيان أن جمعية الهلال الأحمر في بنغلاديش حشدت 7 فرق وطنية للاستجابة للكوارث لدعم المجتمعات في المخيمات المتضررة.

وأعرب، سيد علي نسيم، رئيس الجمعية، في البيان، عن القلق من أن الفرق لن تكون قادرة على الوصول إلى الأشخاص المتضررين لتزويدهم بمواد الإغاثة الأساسية، مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المجتمعات في وقت مبكر من خلال الدعم وإمدادات الطوارئ يمثل أولوية حاسمة لمنع وقوع كارثة كبرى.

المصدر: الوكالات