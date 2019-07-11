تصريحي مدربي الخضر و كوت ديفوار عقب المباراة

استقت وكالة الانباء الجزائرية تصريحات أولية عقب تأهل الفريق الوطني لكرة القدم للنصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم في مصر (21 يونيو - 19 يوليو) ، اليوم الخميس بملعب السويس على حساب كوت ديفوار (1-1- ضربات الترجيح : 4-3 من ناخبها الوطني جمال بلماضي ونظيره الايفواري إبراهيم كامارا .

بلماضي :لااخفي سعادتي و لم نكن "مقاتلين" في الهجوم وينتظرنا منافس صعب

وصف مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي عن المباراة الصعبة لكلا الفريقين بالقول : "كانت المقابلة جد صعبة أمام فريق كوت ديفوار الذي كان منظما و منسجما . تحكمنا بما فيه الكفاية في هذه المقابلة و يبقى هذا رأيي. وفرنا فرصا و لم نكن "مقاتلين" في الهجوم. إني سعيد جدا للتأهل إلى النصف النهائي و كل اللاعبين مهمين و بفضل 23 لاعبا تحصلنا على نتيجة اليوم. و الآن، يجب أن نسترجع قوانا ابتداء من هذا المساء لمقابلة النصف النهائي المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام نيجيريا و يجب أن نكون جيدين من ناحية الاسترجاع البدني. و سيكون هذا الأخير منافسا صعبا. طموحي هو وضع الجزائر في مصف الفرق الإفريقية، و ذلك ما جرى اليوم. هناك فرق نيجيريا و السنيغال و الجزائر الذين تأهلوا للنصف النهائي و آمل أن يكون الأمر كذلك لتونس (هذا المساء أمام مدغشقر). نحن مع عالميين".

إبراهيم كامارا : تم إقصاؤنا بضربات الترجيح و يجب التركيز على هذه النقطة

فيما اكد الناخب الوطني لفريق كوت ديفوار صراحة : "قلت يجب رفع مستوى لعبنا لتجاوز هذه المرحلة ، و ذلك ما فعلناه مع الجزائر، و لكن لسوء الحظ لم يكن ذلك كافيا. الفريقان يريدان الفوز. حذونا حذو الفريق الجزائري و لكن يجب تذكر النتيجة النهائية التي لم تكن لصالحنا. يجب أن نواصل العمل أملا في أن يحالفنا الحظ في المرة القادمة. أؤكد أن اللاعبين المعينين في هذه الكان قد تعلموا كثيرا. يجب أن ننطلق من جديد في المواعيد المقبلة و لكن الأمر يستغرق وقتا لبناء فريق. هذه المنافسة كانت نقطة عبور. نحن بصدد تحسين الأمور. هذا المساء ، تم إقصاؤنا بضربات الترجيح ، يجب التركيز على هذه النقطة. لدينا العديد من المباريات للتحضير تستدعي منا أن نتقدم أكثر فأكثر".

المصدر : وأج