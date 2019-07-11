كان 2019 - المنتخب التونسي يفوز بــثلاثية على مدغشقر و الموعد مع السنيغال في النصف النهائي

تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا (مصر 2019) عقب فوزه على نظيره الملغاشي 3-0 في اللقاء الذي اقيم بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السلام بالقاهرة في اطار الدور ربع النهائي.وسجل الفرجاني ساسي (52) ويوسف المساكني (60) ونعيم السليتي (90 ز3) اهداف المنتخب التونسي.

وسيلاقي منتخب "نسور قرطاج" في الدور نصف النهائي نظيره السنيغالي يوم الاحد القادم بملعب 30 جوان بالقاهرة بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.

كان 2019 : تونس تحتفل بتأهل منتخبها الى النصف نهائي وتتقاسم الجزائريين فرحتهم

وفور اعلان الحكم صفارة النهاية ، خرجت الجماهير التونسية مساء اليوم الخميس الى ساحات وشوارع تونس العاصمة وضواحيها بأعداد غفيرة للاحتفال ببلوغ المنتخب التونسي لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس امم افريقيا 2019 في اجواء احتفالية في سهرة صيفية رائقة. كاعلان رسمي لالتحاق فريقين مغاربيين الى دور المربع الذهبي .

وبمجرد اعلان الحكم عن نهاية المباراة التي فاز فيها المنتخب التونسي مساء اليوم في ملعب السلام بالقاهرة على منتخب مدغشقر 3-صفر اطلقت السيارات العنان لمنبهات الصوت وجابت الشوارع ورفع احباء المنتخب من كل الاجيال العلم التونسي في مشاهد اعادت الى الاذهان صولات و جولات المنتخبات والاندية التونسية في

المسابقات القارية.

وهبت الجماهير من مختلف الاحياء المجاورة إلى وسط العاصمة والى الساحات الكبرى مرددة هتافات تمجد المنتخب الوطني وتثني على عزيمة اللاعبين الذين نجحوا في كسب ترشح مهم في كاس الامم الافريقية وفتحوا افاقا لمزيد الانتصارات في البطولة الافريقية

وغصت ساحات وشوارع وسط شوارع تونس العاصمة بالسيارات ورفع المشجعون الأعلام التونسية ورددوا الأهازيج التي تتغنى بإنجازات المنتخب التونسي الذي فاز واقنع اليوم في مباراته بملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة

كما نزلت الاف الجماهير اليوم إلى الشوارع ومفترقات الطرقات بعدد من المدن التونسية تعبيرا عن فرحتهم بترشح المنتخب التونسي الى نصف نهائي البطولة الافريقية املين في مزيد الانتصارات في المسابقة الافريقية بعد ان استعاد المنتخب توازنه وتحسن اداؤه مقارنة ببداية البطولة.

ووضع المنتخب التونسي لكرة القدم حدا لإخفاقاته السابقة في نهائيات كاس الامم الافريقية حيث انه لم يبلغ المربع الذهبي منذ دورة تونس 2004 التي توج بلقبها.

وكان المنتخب السنيغالي تاهل الى المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره البنيني 1-0 امس الاربعاء.وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني بين الجزائر ونيجيريا بملعب القاهرة الدولي يوم الاحد انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

المصدر : وأج