انطلاق أول رحلة للحج هذا الاثنين

كشف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة عن انطلاق أول رحلة للحجاج الميامين من الجزائر العاصمة نحو البقاع المقدسة هذا الإثنين.

وأوضح عزوزة خلال مؤتمر الحج المبرور في طبعته الثالثة بقصر المعارض بالصنوبر البحري "أن انطلاق أول رحلة للحجاج الميامين من مطار هواري بومدين باتجاه البقاع المقدسة ستكون يوم 15 جويلية الجاري وعلى متنها قرابة 350 حاج وحاجة".

وشدد على ضرورة أن يكون الحاج "خير سفير لبلاده وأحسن ممثل في الالتزام بقوانين البلد المضيف ومثال في الأخلاق وحسن السيرة".

كما ذكر عزوزة بكل الجهود التي بذلها الديوان لإنجاح هذا الموسم من الحج من دورات تدريبية لأعضاء البعثة وتنظيم قافلة الحجاج التي جابت كل ولايات الوطن لشرح المناسك الحج وكذا تنظيم صالون الحج وكلها كما أضاف خدمة لحجاج بيت الله.

والمميز في حج هذا العام هو التكوين المتواصل والميداني للحاج الجزائري وذلك ضمن لقاءات اسبوعية.

ويرى في هذا الخصوص محمد بعداش المنسق الولائي لمركز التدريب وتكوين الحجاج"ان هذه السنة تتميز عن باقي السنوات بالتركيز عن تكوين الحجاج حيث يتأهل الحاج نفسيا وصحيا وشرعيا حتى يؤدي حجه كاملا".

ويأتي مؤتمر الحج المبرور في طبعته الثالثة محطة ختامية يقدم فيها للحاج أخر الخدمات التي هي حيز التطبيق وتقديم مختلف النصائح الواجب اتخاذها بالبقاع المقدسة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية