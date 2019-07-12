توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتبسة

تم توقيف أمس الخميس بتبسة عنصري (2) دعم للجماعات الإرهابية من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، حسب ما أفاد به هذا الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتبسة/ الناحية العسكرية 5, يوم 11 يوليو 2019, عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6 وجانت/ ن ع 4, (14) منقبا عن الذهب وحجزت ست (6) مركبات رباعية الدفع و(49) مولدا كهربائيا و(33) مطرقة ضغط، و(44) كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و(03) آلات لتكسير الحجارة"، يضيف ذات المصدر.

وفي نفس السياق، "أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات وحجزت (2581) قرص مهلوس وسيارة سياحية بورقلة/ ن.ع.4, فيما تم حجز (3429) لتر من الوقود موجهة للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5".

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "(22) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تيموشنت/ ن.ع.2 وتبسة/ ن.ع.5".

المصدر : واج