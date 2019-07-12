إنتشال المزيد من جثث غرقى مركب هجرة غير شرعية جنوبي تونس

إنتشلت السلطات التونسية اليوم الجمعة المزيد من ضحايا المركب التي غرقت قبالة السواحل الجنوبية للبلاد لما كانت تؤمن رحلة هجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الايطالية معلنة أن عدد الجثث التي تم العثور عليها إلى حد الآن بلغ 72 جثة.

وأفاد المنجي سليم،رئيس منظمة الهلال الأحمر جنوبي تونس, في تصريح للصحافة بأن عدد جثث الغرقى المهاجرين الذي جرى انتشالهم حتى اليوم وصل إلى 72 من بين 82 مفقودا في البحر.

وأشار إلى أن قوات خفر السواحل التونسي بولاية مدنين انتشلت أمس الخميس 45 جثة في سواحل منطقة جرجيس بعد أن طفت العشرات منها على سطح البحر بينما تم إنتشال اثنتين آخرين في سواحل جزيرة جربة.

وأضاف أنه يتوقع العثور على جثث أخرى خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين على ذات المركب التي غرقت في عرض السواحل التونسية بعد مدة من ابحارها من السواحل الليبية.

يشار إلى أن السلطات التونسية أعلنت أمس عن عثورها على عدد من جثث مهاجرين غير شرعيين أفارقة على شواطئ جرجيس بعد أن غرق مركب يحمل ما يفوق 80 شخصا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد.

المصدر : واج