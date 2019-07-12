إصابة 37 فلسطينيا بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال للمسيرات شرقي قطاع غزة

أصيب 37 فلسطينيا بالرصاص الحي واخرين بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة للمشاركين في المسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم ان جنود الاحتلال المتمركزين في الابراج العسكرية وفي الآليات العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه المشاركين في المسيرات ما أدى إلى اصابة 37 مواطنا بالرصاص الحي أحدهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما ، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع لتلقي العلاج.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف منذ بداية مسيرات العودة في مارس 2018 جميع الفلسطينيين الذين يعمدون إلى الاقتراب من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة حيث شهدت هذه العمليات سقوط مئات القتلى وألاف المصابين.

المصدر : واج