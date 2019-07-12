الجيش السوري يحبط هجوما للتنظيمات الإرهابية على محور الحماميات بريف حماة الشمالي

احبط الجيش السوري اليوم الجمعة هجوما واسعا للتنظيمات المسلحة على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالي وأسفرت عن قتلواصابة عدد كبير من المسلحين.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تصدت لهجوم واسع شنتهالتنظيمات الإرهابية من عدة محاور بواسطة إرهابيين أجانب باتجاه محورالحماميات وخاضت اشتباكات عنيفة معهم ودمرت عدة سيارات مصفحة و اليات وكبدتهمخسائر كبيرة في والمعدات والعناصر الإرهابية.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش واصلت أيضا عملياتها ضد مواقع وتحركات إرهابيي "جبهة النصرة" بريف إدلب عبر رمايات بسلاحي المدفعية والراجمات في أريحا ومعرةالنعمان بريف إدلب الجنوبي حيث تنتشر المجموعات الإرهابية موقعة في صفوفهمقتلى ومصابين.

المصدر : وأج