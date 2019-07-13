كاراتي/بطولة إفريقيا (اليوم الأول/كاتا) : الجزائر تحصد خمس ميداليات

حصد المنتخب الجزائري للكاراتي خمس ميداليات (فضيتان و 3 برونزيات) خلال اليوم الأول لبطولة إفريقيا للكاراتي أكابر (رجال وسيدات) التي تستضيفها العاصمة البوتسوانية غابورون الى غاية 14 يوليو الجاري.

وشهد اليوم الأول إجراء منافسات صنف الكاتا (فردي وجماعي) حيث نجح جميع المصارعين الجزائريين المشاركين في الصعود الى منصات التتويج. و جاءت الميدالية الأولى عن طريق المصارع الواعد، يانيس تاس، الذي حقق الميدالية الفضية في منافسات الفردي كاتا.

ونجحت الجزائر في إحراز ميدالية فضية ثانية عن طريق الثلاثي كاميليا حاج سعيد، سارة حنوتي وريان سلاقجي، حيث حققن المركز الثاني خلف المغرب في مسابقة الكاتا جماعي سيدات.

وحققت المصارعة كاميليا حاج سعيد الميدالية البرونزية في الكاتا فردي، ثاني ميدالية لها في المسابقة.

كما أحرز المصارع أنيس أحباب الميدالية البرونزية في الكاتا فردي ذكور، بعد خروجه في الدور نصف النهائي، ليكتفي بالمركز الثالث. وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الثلاثي معاد ويتس، حكيم حوى وسمير لاكروت، في مسابقات الكاتا جماعي.

ويخصص اليوم الثاني (السبت) لمنافسات الكميتي حيث تطمح الجزائر لرفع حصيلتها من الميداليات.

وتشارك الجزائر في موعد غابورون الافريقي ب20 مصارعا.