ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق بالصومال إلى 26 قتيلا

أعلن مسئول محلي في الصومال ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحو حركة الشباب الصومالية المتطرفة على فندق بمدينة "كيسمايو" إلى 26 قتيلا على الأقل، و56 مصابا.

وذكر موقع "سيمبا نيوز" الإلكتروني الصومالي أن من بين القتلى، 3 مواطنين من كينيا و3 من تنزانيا وأمريكيين اثنين ومواطن كندي وأخر بريطاني، ومن بين المصابين مواطنان من الصين.

وكان 4 مسلحين على الأقل من حركة الشباب الصومالية المتطرفة قد هاجموا فندقا بمدينة "كيسمايو" الساحلية بجنوب البلاد مساء أمس الجمعة، حيث بدأوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة عند بوابة الدخول أعقبه اقتحام مبنى الفندق الذي كثيرا ما يتردد عليه ساسة وشيوخ قبائل ونواب.

وقال الضابط بالشرطة المحلية الكولونيل عبد القادر نور إن الهجوم استمر لما يزيد عن 14 ساعة قبل أن يتمكن الجنود من قتل جميع المسلحين الموجودين داخل مبنى الفندق.