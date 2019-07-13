كأس أمم افريقيا : تخصيص 6 طائرات عسكرية لنقل مناصري الفريق الوطني إلى القاهرة

قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الوزير الاول، وضع ست (6) طائرات عسكرية تحت تصرف المناصرين الجزائريين الراغبين في التنقل الى العاصمة المصرية، القاهرة، لتشجيع ودعم الفريق الوطني لكرة القدم إثر تأهله الى الدور نصف النهائي لكأس أمم افريقيا، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "على اثر التأهل المستحق للفريق الوطني لكرة القدم الى الدور نصف النهائي لكاس أمم إفريقيا، وتحسبا للمباراة النهائية، قررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع الوزير الأول، تخصيص ست (06) طائرات نقل عسكرية لفائدة ستة مائة (600) مناصر جزائري من أجل دعم وتشجيع أشبال الفريق الوطني وتحفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام".

وأضاف البيان أن "الجيش الوطني الشعبي، وانطلاقا من الروابط المتينة والوشائج الازلية التي تربطه مع الشعب، ونزولا عند رغبة شريحة كبيرة من فئة الشباب لحضور هذه المقابلة التاريخية، أبى إلا أن يكون في الموعد دائما الى جانب اخوانه المواطنين، وفي مستوى المشوار النير الذي خاضه الفريق الوطني لكرة القدم منذ بداية هذه التظاهرة الرياضية القارية المتميزة.