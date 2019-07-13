وفاة خمسة أشخاص غرقا خلال ال48 ساعة الماضية

لقي 5 اشخاص حتفهم غرقا (2 في البحر و 3 في مجمعات مائية) خلال ال48 ساعة الماضية بمختلف ولايات الوطن، حسب ما اشارت إليه اليوم السبت حصيلة للحماية المدنية.

و اوضح المصدر ذاته أن الامر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 26 سنة لقي حتفه غرقا بشاطئ رغاية المسموح للسباحة بولاية الجزائر و شخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة توفي غرقا بشاطئ بوليمات و هي منطقة صخرية ممنوعة للسباحة بولاية بجاية.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية، حسب المصدر نفسه، لانتشال شخص يبلغ من العمر 29 سنة لقي حتفه غرقا بسد يقع بالمكان المسمى مشتة مبوجة ببلدية الزوابي (ولاية سوق اهراس)، و شخص آخر (43 سنة) توفي غرقا ببركة ماء بالمكان المسمى القلتة الزرقاء ببلدية سيدي حسني (ولاية تيارت)، و شخص آخر سنه 20 عاما لقي حتفه غرقا ببركة ماء تقع بدوار الغابة ببلدية حاسي مفسوخ (ولاية وهران).