بلماضي : تقديم مباراة في القمة أمام نيجيريا للتأهل الى النهائي

صرح الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي هذا السبت أن"الخضر لا يعتبرون المرشح للفوز أمام نيجيريا في إطار الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا 2019 بمصر (19 يونيو-21 ويلو)، هذا الأحد بملعب القاهرة الدولي (00ر20 بتوقيت الجزائر).

وأوضح بلماضي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب القاهرة الدولي قائلا:"نحن في الدور نصف النهائي وليس هناك مرشح للفوز، حيث أن الفريق الاكثر جاهزية هو الذي سيفوز ويتأهل الى الدور النهائي.".

وتأهل المنتخب الجزائري أول أمس الخميس الى الدور نصف النهائي بعد فوزه على نظيره الايفواري بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء الوقت الاصلي بنتيجة التعادل الايجابي (1-1) ، بينما تمكنت نيجيريا من الظفر بتأشيرة التأهل بعد تغلبها على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-1.

"التحضير تركز على الاسترجاع. الكل يريد لعب مباراة نصف النهائي. الجانب البسيكولوجي والجسماني مهم في مثل هذه المباريات. لقد أتحنا الفرصة للاعبين الاساسيين من الإستراحة خلال المقابلة الثالثة أمام تنزانيا وهو أمر إيجابي سمح لنا بتسيير المجموعة تحسبا للقاء نصف النهائي."يضيف بلماضي.

وبالنسبة للتشكيلة الأساسية التي سيعول عليها خلال مواجهة نيجيريا، إمتنع الناخب الوطني كعادته عن الخوض في الموضوع معبرا فقط عن أسفه لغياب المدافع الايمن يوسف عطال الذي تعرض لإصابة على مستوى الكتف. "لا أريد الخوض في التشكيلة الاساسية لكن ما هو أكيد هو غياب يوسف عطال.".

"الكأس الوحيدة التي فزنا بها تعود الى 29 سنة عندما استضفتها الجزائر. بلومي وعصاد صنعا تاريخ كرة القدم في الجزائر لكن آخرون تمكنوا من الفوز بالكاس على غرار ماجر. نريد كتابة صفحة أخرى من تاريخ كرة القدم الجزائرية وهو شيء ليس بالسهل لكننا عازمون لتحقيق ما لم يحققه الجيل السابق." يقول بلماضي.

وعن سؤال حول عودته الى ملعب القاهرة الدولي بعد 18 سنة من تقمصه الوان المنتخب الجزائري أمام مصر (هزيمة 5-2) في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2002، معتبرا أن "الوضع مغاير".

"مشواري كلاعب كرة قدم شيء وما أقوم به كمدرب شيء آخر تماما. أحاول الاستفادة من تجربتي لمساعدة اللاعبين الحاليين. سنلعب أمام منافس مغاير وما يهمنا هو تقديم مباراة في القمة." يقول بلماضي الذي دافع عن المهاجم بغداد بونجاح الذي ضيع ضربة جزاء امام كوت ديفوار.

"لقد اخترت بونجاح لأنه يعمل كثيرا في التدريبات وهو من يخلق فرص التهديف. هو من بين أحسن الهدافين في العالم. ليس لدي أي مشكل إذا ضيع ضربة جزاء. هو مهاجم من طراز عالي."على حد قول بلماضي الذي نوه من جهة أخرى بشغف الجمهور الجزائري الذي ما فتئ يتضاعف من مقابلة إلى أخرى.

"المناصرون الجزائريون متواجدون في كل أنحاء العالم ونعلم جيدا أنهم يحبون بلدهم. كرة القدم يمكنها فعل المعجزات. هناك من تنقل الى القاهرة لمساندة الفريق وعلينا ألا ننسى أولئك الذين يساندوننا من خلال شاشات التلفزيون في الجزائر وفي كل دول العالم. هذه الطاقة الشعبية هي التي تحرك اللاعبين والطقم الفني لذا سنعمل المستحيل من أجل إرضائهم وتحقيق التأهل." يختتم بلماضي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج