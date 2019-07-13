عين الدفلى: قتيلان و جريح في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر هذا السبت بعين الدفلى في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 4، وفقا لما علم به من مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث في مكان يدعى"رحامنية" عند المدخل الشرقي لعين الدفلى عندما انحرفت سيارة سياحية وانقلبت مما تسبب في وفاة امرأتين (48 و 75 عامًا) وإصابة السائق بجروح أقل خطورة (55 سنة)، حسب المصدر الذي أشار إلى إصابة شخص آخر (31 سنة) بحالة صدمة.

وتم نقل الضحايا إلى مصلحتي حفظ الجثث والاستعجالات بمستشفى "مكور حمو"بوسط المدينة، حسب توضيحات المصدر، هذا وتم فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الحادث.

المصدر : واج