كأس إفريقيا للأمم-2019 للاعبين المحليين: الجزائر ضمن المجموعة الأولى مع مالي البلد المنظم

أُدرج المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولى للنسخة الأولى لكأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين في كرة السلة المقررة من 19 إلى 28 يوليو بباماكو (مالي)، حسب عملية القرعة للمنافسة التي سُحبت هذا السبت ببرايا (الرأس الأخضر).

ويتواجد الفريق الوطني في نفس المجموعة مع منتخب البلد المنظم و كوت ديفوار.

وأعتبر المدرب الوطني بلال فايد بأن عملية القرعة لم تكن في صالح"الخضر"المتواجدين في تربص ما قبل تنافسي منذ يوم 10 يوليو بالجزائر.

ويقول المدرب فايد"سنخوض هذه المنافسة بتخوف كبير. نتواجد في مجموعة واحدة مع مالي إحدى المنتخبات الافريقية التي عرفت تطورا كبيرا، خاصة لدى صنف أقل من 19 سنة الذي بلغ مؤخرا نهائي بطولة العالم. بالنسبة لكوت ديفوار، ستكون الأمور حسب التعداد الذي سيختاره مدرب الخصم".

وأضاف فايد يقول: "رغم نقص التحضيرات, سنبذل كل ما في وسعنا. كما سنستغل هذه الدورة للتحضير لتصفيات أفروباسكات-2021 التي تشكل هدفنا الأساسي".

بالنسبة للنسخة الأولى للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين، فقد تم تقسيم المنتخبات ال12 المشاركة على 4 مجموعات ، حيث يواجه كل منتخب منافسيه الاثنين للمجموعة في مباراة واحدة.

وتتأهل المنتخبات الأولى لكل مجموعة للدور ربع النهائي، بينما يخوض الفريق أن الثاني والثالث لكل مجموعة مرحلة تصفويّة لإتمام جدول الدور ربع النهائي.

المصدر : واج