كأس إفريقيا للأمم-2019 : بلماضي يضع آخر اللمسات للقاء الحسم ضد نيجيريا هذا الاحد

بحضور عدد معتبر من وسائل الإعلام الجزائرية و الأجنبية ، خاض المنتخب الجزائري لكرة القدم ، عشية اليوم السبت ، حصته التدريبية الأخيرة بملعب "بتروسبور" بالقاهرة ، بحضور 21 لاعبا و ذلك قبل 24 ساعة من لقائه أمام نيجيريايوم غد الأحد على الساعة الـــ 00ر20 بتوقيت الجزائر ، بالملعب الدولي للقاهرة ، لحساب الدور نصف النهائي لكأس إفريقيا للأمم-2019 الجارية من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمصر.

وتخلف عن الحصة التدريبية لهذا اليوم يوسف عطال ، المصاب بكسر على مستوى الكتف و الغائب حتى نهاية الدورة و الحارس ألكسندر أوكيجة الذي لا زال يعاني من آلام على مستوى الظهر.

و أبى عطّال إلا أن يكون حاضرا بالملعب لتشجيع زملائه قبل هذه المباراة الحاسمة ، حيث كان يرتدي لباسا واقيا على مستوى الكتف والذي سيحتفظ به لمدة تتراوح بين 4 و 5أسابيع.في المقابل ، تدرب وسط الميدان الهجومي، سفيان فغولي الذي أصيب على مستوى ربلة الساق في لقاء الدور ربع النهائي أمام كوت ديفوار ، بصورة طبيعية مع زملائه حيث سيكون جاهزا للمباراة أمام "النسور الخضراء".

وعلى هامش هذه التدريبات جمعت الاذاعة الجزائرية تصريحين لكل من يوسف بلايلي و عيسى ماندي ، اذ قال يوسف بلايلي :" ان الفريق النيجيري يملك لا عبين جيدين ، اما من جهتنا فنحن عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية ، ونحن متيقنون ان هذا اللقاء يلعب بالقلوب وعلى القلوب لكي نفوز بهذا اللقاء ، وسنلعب اللقاء انشاء الله وعيننا على اللقاء النهائي ولما لا التتويج باللقب القاري من أجل زرع الفرحة العامة في قلوب الجزائريين جمعا ".

وفي السياق ذاته قال مدافع المنتخب الجزائري عيسى ماندي :" لم يكن لدينا وقت كاف من اجل الاسترجاع البدني ، الا انه سيكون ثمة متعة في هذا اللقاء مع فريق جيد ، لذا سنقدم كل ما نملكه من اجل الظفر بهذه المباراة ، وسنترك قصة التعب جانبا ، واضاف يقول ان منخب الخضر من بين مكامن قوته صلابة دفاعه ولا بد من الحفاظ عليها ولا نترك اي ثغرة وسنواصل المسيرة التي كنا قد بدأنها منذ انطلاق هذا الكان ".

و كانت هذه الحصة التدريبية مفتوحة لرجال الصحافة خلال ربع الساعة الأولى و التي تابعها أيضا حوالي 50 مناصرا جزائريا الذي صنعوا أجواء حماسية كبيرة لتشجيع رفاق عيسى ماندي.

واستغل المدرب الوطني جمال بلماضي هذه الحصة الأخيرة لضبط آخر اللمسات و وضع خطته التكتيكية التي ينوي اعتمادها أمام نيجيريا حيث من المقرر أن يحدث تغييرا واحدا على تشكيلته الأساسية المتمثلة في احتمال إقحام مهدي زفان مكان يوسف عطّال.من جهتها تدربت التشكيلة النيجيرية التي يشرف عليها الفرانكو-الألماني جيرنوت روهر بحضور كل أفراد المجموعة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسيجري اللقاء الثاني للدور نصف النهائي يوم الأحد (سا 00ر17) بتوقيت الجزائر، بين منتخبي تونس و السنغال بملعب 30 يونيو بالقاهرة.

المصدر :الاذاعة الجزائري / وأج