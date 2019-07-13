تسجيل 20 ألف حالة وفاة بالسرطان عبرالوطن سنويا

تسجل بالجزائر 20 ألف حالة وفاة سنويا بالسرطان حسب ما أفاد به هذا السبت بسكيكدة البروفسور كمال بوزيد رئيس مصلحة الأورام السرطانية بمركز مكافحة السرطان بيار وماري كوري (الجزائر العاصمة) وهو أيضا رئيس الجمعية الوطنية للأورام السرطانية الطبية.

وأوضح البروفسور بوزيد على هامش اختتام أشغال الأيام الوطنية الثالثة لسكيكدة للأورام السرطانية التي إحتضنها أحد الفنادق الخاصة ببلدية فلفة (شرق سكيكدة) أن هذا الرقم"مقلق"وبإمكانه أن "يتزايد" .

وصرح ذات المختص أنه يتم حاليا تسجيل 50 ألف حالة سرطان جديدة من مختلف الأنواع سنويا تشمل جميع الأعمار ومن الجنسين يتصدرها سرطان القولون والشرج الذي يعتبر السرطان الأول عند الرجل الثاني عند المرأة مرجعا أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالأورام السرطانية من سنة لأخرى إلى تغيير نمط الغذاء، حيث أصبح المواطن يتجه -كما قال- إلى "الأكلات الجاهزة أكثر من الأكلات الصحية المطبوخة" ما يفسر-حسبه- ارتفاع نسبة سرطان القولون والشرج بعد سن الـ 40 سنة والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد سرطان الثدي لدى المرأة وقبل سرطان الرئة لدى الرجل.

وإعتبر ذات الأخصائي كذلك أن استعمال المبيدات في معالجة المحاصيل الزراعية أدى إلى ارتفاع كبير لحالات الأورام السرطانية المختلفة ، لافتا الى أن جميع القطاعات معنية للتقليل من استعمال هذه المبيدات التي ترفع نسبة الإصابة بالسرطان.

وتبقى أفضل طريقة لتفادي الإصابة بالسرطان هي ممارسة الرياضة والتقليل من أكل اللحوم الحمراء و تناول أطعمة مطبوخة بخضر طبيعية والإكثار من الفواكه ، كما أبرزه البروفسور بوزيد.

وسجل هذا المختص من جهة اخرى نجاح الدراسات النموذجية لتشخيص مرض السرطان عبر ولايتي بسكرة بالنسبة لسرطان الثدي وبجاية بالنسبة لسرطان القولون والشرج والتي ستمكن من إستخدامهما وتعميمها على مرضى باقي الولايات ابتداء من سنة 2022.

من جهتها تطرقت الدكتورة جميلة رايس قربوعة طبيبة مختصة في تشريح الأنسجة بالجزائر العاصمة في مداخلتها إلى التقنية الجديدة التي يتم استخدامها حاليا في مسح عنق الرحم لتشخيص السرطان والتي أكدت بشأنها أنها تقنية جديدة في الوسط الطبي الجزائري بالرغم من كونها تقنية قديمة في الدول المتقدمة.

وأضافت الدكتورة قربوعة أن هذه التقنية الحديثة التي يستخدمها حاليا الأطباء الخاصون بالجزائر العاصمة فقط هي بديل للطريقة الكلاسيكية التي تستخدم الشفرات ولها آثار سلبية كثيرة بالإضافة إلى عدم دقة نتائجها.

وأشارت أيضا إلى أن هذه التقنية الحديثة يتم فيها استخدام أجهزة جد متطورة،حيث يقوم الطبيب بمسح عنق الرحم بواسطة فرشاة ثم يضعها داخل الجهاز وتسمح بظهور النتيجة بسرعة دون أن تتسبب في آلام للمريضة كما أنها تشخص المرض بنسبة 90 بالمائة مقارنة بالطريقة الكلاسيكية التي تشخصه بنسبة حوالي 60 بالمائة فقط.

وحثت بالمناسبة على قيام الوزارة الوصية بتعميم استعمال هذه التقنية على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية لأنها ستسمح بتشخيص المرض لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ما سيقلص إلى حد كبير عدد الوفيات بسرطان عنق الرحم.

وشددت ذات المتخصصة على أهمية قيام النساء المتزوجات بمسح لعنق الرحم مرة كل سنتين معتبرة أن التشخيص المبكر يبقى"الوسيلة الأنجع لعلاج السرطان قبل انتشاره بباقي الجسم".

من ناحيته أفاد أحمد زياري طبيب مفتش رئيسي منسق بمصلحة التفتيش بمديرية الصحة والسكان بسكيكدة بأن هذه الولاية تتوفر على وحدتين لعلاج الأورام السرطانية يسهر على تأطيرها 5 أطباء أخصائيين، مبرزا بأن خلال 2018 قامت هاتين الوحدتين بمتابعة 490 مريضا مصابا بالسرطان .

للتذكير فقد افتتحت أشغال هذه الأيام مساء أمس الجمعة بمشاركة أطباء عامين ومختصين في الجراحة والتشخيص والأشعة والتشريح على الخصوص قدموا من مختلف أنحاء الوطن من تنظيم الجمعية الوطنية للأورام السرطانية الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالولاية ، هذا وقد تمحورت الأشغال حول موضوع الوقاية والكشف المبكر عن السرطان فضلا عن التطرق إلى التقنيات الجديدة للوقاية منه والكشف عنه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج