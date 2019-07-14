وفاة 5 أشخاص و نجاة اثنين آخرين بصحراء تنزروفت بأدرار

توفي خمسة أشخاص ونجا اثنان آخران أمس السبت كانوا على متن سيارة نقل بين برج باجي مختار ورقان على مسافة 650كلم من ولاية أدرار.

وقد تدخلت قوات الجيش الوطني الشعبي بطائرة هيلوكبتر بحثا عنهم في صحراء تنزروفت ، حيث عثرت على 7 أشخاص منهم طفل و امراءة متوفين في عين المكان فيما توفي 03آخرين خلال نقلهم لمستشفى رقان وهم رعية افريقية و رجل و امرأة

و أجلت قوات الجيش امرأة في حالة حرجة ورجل إلى مستشفى رقان ،حيث تم تجنيد جميع الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف للتكفل بهم حسب مدير مستشفى رقان محمد ادريسي الذي أكد استقرار حالة الناجيين .

وكانت سيارة نقل ضل سائقها الطريق قادمة من برج باجي مختار، قبل يومين لتفقد على بعد 160كلم من وصولها لرقان

تجدر الاشارة أن هذه الطريق هي مسالك رملية غير معبدة في أجزاء كثيرة منها وتسمى طريق الموت لعدد الوفيات التي شهدتها خلال السنوات الماضية .