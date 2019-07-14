عبد الغاني زعلان أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة

مثل هذا الأحد، وزير النقل والأشغال العمومية الاسبق، عبد الغني زعلان ، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة ، للاستماع لأقواله في اطار التحقيق في قضايا فساد.

و سيتم الاستماع لأقوال الوزير الاسبق ،في القضايا المتابع فيها والمتعلقة بعدة جنح تتمثل أساسا بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات و تبديد أموال عمومية و سوء استغلال الوظيفة.

وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، قد أمر في منتصف شهر يونيو الماضي بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من الوزراء.